Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (İlk yarı)

'Sizce kim bu bebek?'

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio’nun pasında Kemal Rüzgar bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 10

13. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur Bulut’un ortasını değerlendiren Samudio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 20

15. dakikada Yasin’inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 30

38. dakikada Talbi’nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio’nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler:Hakan Ceylan xx, Gökmen Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Onur xx, Selim xx, Talbi xx, Alberk xx, Yasin xx, Jovancic xx, Tunay xx, Samudio xxx, Mithat xxx, Kemal xxx

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail, Michalak, Emirhan, Donsah, Murat Sağlam

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Eskişehirspor: Ekrem x, Bilal x, Sezgin x, Mevlüt x (Kaan dk.13 x), Erdal xx, Tolga xx, Furkan B. xx, Furgan P. xx, Onur xx, Alimi xx, Sholaja xx

Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Talha, , Buğra, Bedirhan, Doğukan, Melih

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Sarı Kart: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)

Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15)(Çaykur Rizesor)

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