Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu)

'Sizce kim bu bebek?'

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un, Eskişehirspor karşısında 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada orta sahada topla buluşan Kemal, rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı ve yaptığı vutuşunda top kaleci Ekrem’de kaldı.

60. dakikada Tunay’ın sağ kanattan ortasında Kemal şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler:Hakan Ceylan xx, Gökmen Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Onur xxx (Murat Sağlam dk. 46), Selim xx, Talbi xx (Emirhan dk. 57 xx), Alberk xx, Yasin xx (Donsah dk. 7 xx), Jovancic xx, Tunay xxx (Michalak dk. 77 xx), Samudio xxx, Mithat xxx, Kemal xxx

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Eskişehirspor: Ekrem x, Bilal x, Sezgin x, Mevlüt x (Kaan dk.13 x), Erdal x, Tolga x (Buğra dk. 46 x), Furkan B. x, Furgan P. x (Bedirhan dk. 46 x), Onur x (Doğukan dk. 84 ?), Alimi x, Sholaja x (Talha dk. 77 x)

Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Melih

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Sarı Kartlar: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)

Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15)(Çaykur Rizesor)

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