Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un, Eskişehirspor karşısında 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada orta sahada topla buluşan Kemal, rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı ve yaptığı vutuşunda top kaleci Ekrem’de kaldı.
60. dakikada Tunay’ın sağ kanattan ortasında Kemal şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler:Hakan Ceylan xx, Gökmen Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Onur xxx (Murat Sağlam dk. 46), Selim xx, Talbi xx (Emirhan dk. 57 xx), Alberk xx, Yasin xx (Donsah dk. 7 xx), Jovancic xx, Tunay xxx (Michalak dk. 77 xx), Samudio xxx, Mithat xxx, Kemal xxx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Eskişehirspor: Ekrem x, Bilal x, Sezgin x, Mevlüt x (Kaan dk.13 x), Erdal x, Tolga x (Buğra dk. 46 x), Furkan B. x, Furgan P. x (Bedirhan dk. 46 x), Onur x (Doğukan dk. 84 ?), Alimi x, Sholaja x (Talha dk. 77 x)
Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Melih
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Sarı Kartlar: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)
Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15)(Çaykur Rizesor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.