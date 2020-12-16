Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Trabzonspor karşısında hedefimiz galibiyet



Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hafta sonu Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası´nda sahasında Eskişehirspor´u yedek ağırlıklı kadro ile kupa dışı bırakan Çaykur Rizespor, Süper Lig´de hafta sonu deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililerde Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hafta sonu Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Üst üste maçlar kaybettikten sonra kendi evimizde son oynadığımız lig maçında Göztepe´yi yendik. Trabzonspor maçını da kazanıp serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Doğancan İLEK

2020-12-16 13:34:56



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