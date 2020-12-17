Stjepan Tomas:Trabzonspor maçından puanlarla dönebiliriz



Arzu EERBAŞ / RİZE (DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Orada iyi mücadele edersek puanlarla dönebiliriz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz" dedi.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor ile hafta sonu oynayacakları maçın önemli olduğunu belirten Tomas, "Bizim için çok önemli bir maç olacak, çok özel bir maç, durumun farkındayız. Abdullah Hoca geldikten sonra savunmayı iyi toparladı. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz hafta boyunca çok iyi çalıştık. Duran toplardaki zaaflarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Orada iyi mücadele edersek puanlarla dönebiliriz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz" dedi.`ESKİ SERİYİ VE ÖZGÜVENİYAVAŞ YAVAŞ YAKALIYORUZ´Eski seriyi ve eski özgüveni yavaş yavaş kazandıklarını kaydeden Stjepan Tomas, "Bizim için Göztepe maçında alınan 3 puan çok önemliydi. Kupada yine kazandık, o eski seriyi ve eski özgüveni yavaş yavaş kazanıyoruz. Trabzonspor'a karşı puanlar alırsak bizim için çok güzel olacak ve yine yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Son 2 maçta duran toplarla gol yedik. Oyuncularımızla toplantı yaptık, özellikle `duran toplardan gol yemeyelim´ diye. Daha önce de oldu, Hatay maçında yan toplardan çok pozisyon buldular, o maçtan sonra iyi çalıştık, konsantre olduk. Galatasaray maçında yan toplardan sıkıntı yaşamadık ama yine Göztepe maçında 2 gol yiyince tekrar duran toplarda ve yan toplarda konsantre olmamız lazım. Biz de hafta boyunca bu konuda çalıştık. İnşallah Trabzon maçında bunu sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.`GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİZ, İYİ OYUNCULARIMIZ VAR `'Eksiklerimiz var, farkındayız ama bizim geniş bir kadromuz var' diyen Tomas, "Kupada çok güzel performans sergilediler ben çok memnun kaldım. İyi oyunculara sahibiz. Abdullah, Baiano, Remy de olmazsa başka oyuncularımız var, ben onlara güveniyorum. Bize katkı sağlayacaklar. Nwakaeme de çok iyi bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu. Ekuban da çok formda onu tutmak çok önemli bizim için. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız, iyi mücadele edersek iyi baskı yaparsak biz orada puanı alırız. Moroziuk´un olmayışı bizi etkileyecek ama yine de söylüyorum, yerine giren oyuncuya o mevki de çok güveniyorum katkı sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu."15 PUAN KÖTÜ BİR PUAN DEĞİL"Şuana kadar alınan 15 puanın çok kötü olmadığını söyleyen Teknik Direktör Stjepan Tomas, "Trabzon'da 12 maç oynadı. 14 puan Başakşehir'in de 15 puanı var, onlarda az puan topladı. Rizespor için 15 puan çok kötü durum değil. Oyun tarzında ise 3 bölgede daha fazla üretemiyoruz, onu da düzeltmeye çalışıyoruz. Ayrıca skoru bulunca mesela Göztepe maçında 2-0´ı bulunca takım geri çekildi. Bu hoşuma gitmiyor. Onu da inşallah düzelteceğiz. Transfer çalışmaları çok kısa zamanda olacak. Yoğun tempo içerisinde hem haftada iki maç yapacağız hem de transfer çalışmaları yapacağız. Başkan ve yönetim kurulu ile toplantı yaptık. En kısa zamanda karar vereceğiz ve hangi mevkide oyuncu alacağız kararlaştıracağız. Aminu Umar ve İsmail Diamonde 1-2 hafta içerisinde bizimle çalışmaya başlayacak onlarla ilgili son kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-idman detaylar-Tomas hoca röportajDHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2020-12-17 17:27:46



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