Stjepan Tomas:Trabzonspor maçından puanlarla dönebiliriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stjepan Tomas:Trabzonspor maçından puanlarla dönebiliriz

DHA

Stjepan Tomas:Trabzonspor maçından puanlarla dönebiliriz


Arzu EERBAŞ / RİZE (DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Orada iyi mücadele edersek puanlarla dönebiliriz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz" dedi.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor ile hafta sonu oynayacakları maçın önemli olduğunu belirten Tomas, "Bizim için çok önemli bir maç olacak, çok özel bir maç, durumun farkındayız. Abdullah Hoca geldikten sonra savunmayı iyi toparladı. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz hafta boyunca çok iyi çalıştık. Duran toplardaki zaaflarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Orada iyi mücadele edersek puanlarla dönebiliriz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz" dedi.`ESKİ SERİYİ VE ÖZGÜVENİYAVAŞ YAVAŞ YAKALIYORUZ´Eski seriyi ve eski özgüveni yavaş yavaş kazandıklarını kaydeden Stjepan Tomas, "Bizim için Göztepe maçında alınan 3 puan çok önemliydi. Kupada yine kazandık, o eski seriyi ve eski özgüveni yavaş yavaş kazanıyoruz. Trabzonspor'a karşı puanlar alırsak bizim için çok güzel olacak ve yine yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Son 2 maçta duran toplarla gol yedik. Oyuncularımızla toplantı yaptık, özellikle `duran toplardan gol yemeyelim´ diye. Daha önce de oldu, Hatay maçında yan toplardan çok pozisyon buldular, o maçtan sonra iyi çalıştık, konsantre olduk. Galatasaray maçında yan toplardan sıkıntı yaşamadık ama yine Göztepe maçında 2 gol yiyince tekrar duran toplarda ve yan toplarda konsantre olmamız lazım. Biz de hafta boyunca bu konuda çalıştık. İnşallah Trabzon maçında bunu sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.`GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİZ, İYİ OYUNCULARIMIZ VAR `'Eksiklerimiz var, farkındayız ama bizim geniş bir kadromuz var' diyen Tomas, "Kupada çok güzel performans sergilediler ben çok memnun kaldım. İyi oyunculara sahibiz.  Abdullah, Baiano, Remy de olmazsa başka oyuncularımız var, ben onlara güveniyorum. Bize katkı sağlayacaklar.  Nwakaeme de çok iyi bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu.  Ekuban da çok formda onu tutmak çok önemli bizim için. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız, iyi mücadele edersek iyi baskı yaparsak biz orada puanı alırız. Moroziuk´un olmayışı bizi etkileyecek ama yine de söylüyorum, yerine giren oyuncuya o mevki de çok güveniyorum katkı sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu."15 PUAN KÖTÜ BİR PUAN DEĞİL"Şuana kadar alınan 15 puanın çok kötü olmadığını söyleyen Teknik Direktör Stjepan Tomas, "Trabzon'da 12 maç oynadı. 14 puan Başakşehir'in de 15 puanı var, onlarda az puan topladı. Rizespor için 15 puan çok kötü durum değil. Oyun tarzında ise 3 bölgede daha fazla üretemiyoruz, onu da düzeltmeye çalışıyoruz.  Ayrıca skoru bulunca mesela Göztepe maçında 2-0´ı bulunca takım geri çekildi. Bu hoşuma gitmiyor. Onu da inşallah düzelteceğiz. Transfer çalışmaları çok kısa zamanda olacak. Yoğun tempo içerisinde hem haftada iki maç yapacağız hem de transfer çalışmaları yapacağız. Başkan ve yönetim kurulu ile toplantı yaptık. En kısa zamanda karar vereceğiz ve hangi mevkide oyuncu alacağız kararlaştıracağız. Aminu Umar ve İsmail Diamonde 1-2 hafta içerisinde bizimle çalışmaya başlayacak onlarla ilgili son kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-idman detaylar-Tomas hoca röportajDHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-12-17 17:27:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Rize’de ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
Rize'de ihtiyaç sahibi ailelerin gönlünü alacaklar
YEREL HABERLER Rize'de ihtiyaç sahibi ailelerin gönlünü alacaklar
Rize'de Lojistik Merkezi Projesinde sondaj çalışmaları başladı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Karasu: “Lojistik Merkezi bölgesel olarak büyümeyi gerçekleştirip ülke ekonomisine katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER Rize'de Lojistik Merkezi Projesinde sondaj ...
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Trabzonspor karşısında hedefimiz galibiyet
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Trabzonspor ...
Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar tartışma konusu oldu
YEREL HABERLER Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar ...
Hasan Kartal: “Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım"
YEREL HABERLER Hasan Kartal: “Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki ...
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: 3-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: 3-0
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - ...
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - ...
Yangının ardından bugün kar yağdı Gölyayla köyü beyaza büründü
YEREL HABERLER Yangının ardından bugün kar yağdı Gölyayla köyü ...
Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)
YEREL HABERLER Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ...
Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış
YEREL HABERLER Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ...
Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
YEREL HABERLER Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X