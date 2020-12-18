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Rize'de 1 ayda aynı aileden 6. kişi Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

İHA

Rize'de 1 ayda aynı aileden 6. kişi Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Rize'de 1 ayda aynı aileden 6. kişi Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Burak Genç, 1 ay önce yaşadığı İstanbul’da yakalandığı Korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybetti. 24 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Güneysu’nun Gürgen köyünde toprağa verildi. Genç’in aynı Covid19’dan tedavi gören 49 yaşındaki babası Muhammet Genç’te oğlundan 4 gün sonra hayatını kaybederek Gürgen köyünde hemen oğlunun yanına defnedilirken Muhammet Genç’in 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç ise 4 Aralık’ta hayatını kaybederek kardeşi ve yeğeninin hemen yanına defnedildi.
Öte yandan Burak Genç’in cenazesine katılan yakınlarından da 12 kişinin Covid19 testi pozitif çıktı ve zaman kaybetmeden tedavilerine başlandı. Cenazede Covid19’a yakalanan 12 kişiden biri olan 36 yaşındaki Bünyamin Genç de 1 Aralık günü hayatını kaybederken hastanede tedavisi süren ve oğlunun hastalığı kendisinden gizlenen babası 58 yaşındaki Ali Genç’te 11 Aralık tarihinde Covid19 hastalığına yenik düştü.
Ağabeyi Ali Genç’i 11 Aralık tarihinde kaybeden 53 yaşındaki Fatma Duman ise 17 Aralık’ta hayatını kaybetti. 1 ay içerisinde aynı aileden 6 kişi Covid19 nedeniyle toprağa verilirken Fatma Duman’ın kız kardeşi Aysel Peçe’nin ise İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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