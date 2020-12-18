Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı

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Adem AKATİN/HEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Hemşin ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan çoban Mehmet Odabaş (47) ağır yaralandı. Ekipler yaralı çobanı patika yoldan yaklaşık 2,5 saat sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

İlçenin Kantarlı köyü mezrasında öğle saatlerinde kestiği ağacın altında kalan çoban Mehmet Odabaş, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile köye jandarma, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kaburgalarında kırık olduğu tespit edilen çoban, 7 kişilik AKUT ekibi tarafından patika yoldan yaklaşık 2,5 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Odabaş, tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Hemşin Adem AKATİN

2020-12-18 22:39:35



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