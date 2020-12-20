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Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

DHA

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı


Selman KUTLU / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Deplasmanda Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlup ayrılan Çaykur Rizespor, 24 Aralık Perşembe günü evinde ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor, antrenmanın ilk bölümüne salonda İtalyan kondisyoner Lidio Melis gözetiminde başladı. İkinci bölümü ise sahaya gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11 oynayan oyuncular düz koşu yapıp antrenmana masaj, havuz ve terapiyle devam etti. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışması yaparken, son bölümde ise dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman KUTLU
2020-12-20 22:23:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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