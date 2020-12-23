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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış uykusuna yatmayan ayılar, tedirgin ediyor

DHA

Kış uykusuna yatmayan ayılar, tedirgin ediyor


Arzu ERBAŞSelman KUTLU/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yayla ve köylerdeki boş evlere dadandı. Hasar verdikleri evlerde buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalışan ayılar, yöre halkını da tedirgin ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayıların yiyecek kokusu aldığı evlere girebileceğini belirterek, erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin, ve Giresun´da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar; doğal yaşam alanlarında aç kalınca yayla, mezra ve köylere yöneliyor. Kapalı evlerin kapılarını kırarak içeride yiyecek arayan ayılar evleri talan ediyor. Ev sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında hem şaşkınlık hem de korku yaşıyor. Rize´nin Çamlıhemşin ilçesinde Çiçekli yaylası ve Kale köyünde evlere giren ayılar, 25 eve pençe ve dişleri zarar verdi. Hasar verdikleri evlerde buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalışan ayılar, yöre sakinlerini de tedirgin ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayıların yiyecek kokusu aldığı evlere girebileceğini belirterek, erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
'BİR ÇÖZÜM BULUNMALI'
Evine ayı giren Burhan Yıldız, "Köydeki evimizi kapattık şehre indik, arkamızdan muhtar aradı 'Ayı kapıları kırmış, evinize girmiş' dedi. Gittik baktık, pencereden girmiş, evi talan etmiş. 15-20 eve zarar vermiş. Son 3-4 yıldır yaşanıyor bu olaylar. Artık köylere kadar geldiler, bir çözüm bulmalı" dedi.
'EVLERE ZARAR VERİYOR'
Burhan Güneş ise "Bu manzaralarla son 3 yıldır karşılaşıyoruz. Bu yıl evlere daha erken girdiler. Evlere büyük zarar veriyorlar. Yiyecek alıyorlar, bir önlem alınması lazım ama ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Başka yerlerde de böyle vakaları duyuyoruz" diye konuştu.
Zekeriya Korkmaz da "Bizim eve pencereden girmiş içerde, ne bulduysa dağıtmış. Başımız dertte bu hayvanlarla. Eskiden eve 'fare girecek' diye endişe ederdik artık ayı giriyor" dedi.
PROF. DR. BAŞKAYA: AYILAR ARTTI
Ayı popülasyonunun arttığını belirten Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayı popülasyonunun ülkemizin bazı bölgelerinde yüksek olduğunu tespit ettik. Ayıların her biri kış uykusuna yatmaz, yatmayabilir. Mevsim müsaitse, hala besin bulabiliyorsa etrafta dolaşan ayılar olacaktır. Kış mevsimi böyle yumuşak geçerse yatmayanlarını sayısı daha da artacaktır. Köylerde, yaylalarda ayı ile karşılaşabiliyorsunuz. Ayılar yayla evlerine içerden bal, peynir, tereyağı kokusu alırsa girmek isteyecektir. Bu yüzden evleri kapatırken yiyecek bırakmamak gerekiyor. Ayılar besin bulamadığı için şehirlere, köylere yaylalara inmez, ayı bollaştığından bu hadiseleri yaşıyoruz biz. Ayılar arttı. Maalesef en çok kötü karşılaşmaların yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. 2009'dan bu yana 20'nin üzerinde kişi öldü, 100 kadar da ciddi yaralanma var. Ayı karşılaşmalarının sonrasında ağır travmalarda var" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU
2020-12-23 09:33:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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