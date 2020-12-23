Çamlıhemşin´de kar başladı; seyirlik manzara oluştu

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Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçenin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.

Kentte, sabah saatlerinde yağan karla Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimdeki bazı mahalle ve köyler, beyaza büründü. Bu bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Güne kar sürpriziyle başlayan yöre sakinleri, evlerinin önünde kar temizliği yaptı. Kar yağışının ardından ağaçlar, beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya seyirlik manzara da çıktı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin

2020-12-23 11:59:58



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