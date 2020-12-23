Çaykur Rizesor Teknik Direktörü Tomas: İstifa düşünmüyorum



Doğancan İLEK/RİZE (DHA)Çaykur Rizesor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum" dedi.

Çaykur Rizepsor Süper ligin 14. Haftasında yarın saat 19.00´da evinde konuk edeceği Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirerek "Karadeniz derbisinde maalesef kaybettik. Çok üzüldük. 1-0 öndeyken maalesef olmadı artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki Antalya maçı da bizim için çok önemli. Bu hafta çok iyi çalıştık, onları iyi kapatarak, doğru cevap vererek 3 puanı alacağız" diye konuştu.

Tomas hakkındaki eleştirilere ve istifa tepkilerinede yanıt vererek, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum. Sakatlıklar var eksikler var ama geniş bir kadromuz var. Devre arasına kadar fazla puan toplama hedefindeyiz. Devre arasında 2-3 transfer yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Stjepan Tomas'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK

2020-12-23 13:03:58



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