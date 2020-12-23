Diyarbakır Valisi Karaloğlu´nun anne acısı



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAYELİ (Rize), (DHA) DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu ile Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu'nun hayatını kaybeden anneleri Havva Karaloğlu (83), Rize´nin Çayeli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu'nun anneleri Havva Karaloğlu için Rize´nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun kar yağışı altında Kaptanpaşa Camii´nde kılınan cenaze namazına Vali Münir Karaloğlu ve Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu'nun yanı sıra Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ, İl Emniyet Müdürü Nurullah Gökdemir ile ailenin yakınları katıldı.

Salgın tedbirlerine uygun kılınan cenaze namazının ardından Karaoğlu kardeşler, annelerinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Havva Karaloğlu´nun cenazesi, köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törende konuşan Münir Karaloğlu, "O bizim Havva anamızdı, köyünde Havva anasıydı. Bugün burada bizim acımızı paylaşmak için gelen, gelemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün de bir rahmet günü, kar yağıyor, annemi de bu rahmetle uğurluyoruz. Allah anneme rahmet etsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-12-23 13:59:24



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