Çamlıhemşin yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Rize'de ArdeşenÇamlıhemşin karayolu şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelandan nedeniyle trafiğe kapandı.
Rize’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ArdeşenÇamlıhemşin karayolunun 5. kilometresinde heyelan meydana gelirken yol trafiğe kapandı. Çamlıhemşin ve Ardeşen İlçe Özel İdaresi ekipleri trafiğe kapanan yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.