Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşı, Moroziuk, Meriah, Talbi , Fabricio (Dk. 81 Donsah) , Fernando (Dk. 81 Onur Bulut), Yasin Pehlivan (Dk.90+3 Selim Ay), Michalak (Dk. 46 Samudio), Tunay Torun (Dk. 71 Doğan Erdoğan), Skoda
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Veysel, Eren (Dk. 46 Jahovic (Dk. 85 Orgill), Bünyamin, Kudriashov , Naldox, Amilton (Dk. 71 Gökdeniz) Fredy (Dk. 81 Hakan Özmert), Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski
GOLLER: Dk.7 Yasin Pehlivan, Dk. 59 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk. 61 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Tunay Torun, Fabricio, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor) Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)Süper Lig´in 14´üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fraport Tav Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
7´nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı uzak köşede topla buluşan İsmail Köybaşı'nın ortasına Yasin Pehlivan gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15'inci dakika Skoda´nın pasında Tunay´dan seken top Michalak´ın önüne düştü. Michalak´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
30'uncu dakikada Fredy'in ceza sahası ön çizgisinden sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.
59´uncu dakikada ceza sahasına giren Samudio'un yerden pasında Skoda topuk koyunca top ağlarla buluştu: 2-0.
61'inci dakikada Podolski, ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Gökhan uzansa da, top direk dibinden ağlara gitti. 2-1.
79'uncu dakika Veysel Sarı´nın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
90+6´ncı dakikada ceza sahasına ortalanan top, Göhkan Akkan'ı aşıp Veysel Sarı'nın önünde kaldı. Veysel´in şutunda savunmada Meriah'ın kale çizgisi üzerinden kafayla uzaklaştırdığı top, kaleci Gökhan´ın kucağında kaldı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-12-24 21:42:37
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