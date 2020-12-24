Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA) -Süper Lig'in 14´üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Stjepan Tomas, "Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 14´üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fraport Tav Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

TOMAS: 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Maça iyi başladık, ilk 20 dakika çok iyi oynadık, gol de erken attık. İkinci golden sonra gol yememiz kötü oldu. Eksik oyuncularımıza rağmen oyuncular çok iyi bir direnç ve karakter gösterdi. 90 dakika hiç pes etmeden çok iyi mücadele ettik. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi, kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

YANAL: İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, erken yedikleri golün, konsantrasyonlarını bozduğunu kaydederek, "Oyunun başında erken bir gol ile karşılaştık ve bu gol konsantrasyonumuzu bozdu. Oyunun durduğu dakikada oyuna başlamak sorun olabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda durumu anlatsak da yaşandığında ciddi sorunlar meydana getiriyor. Basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Bugün sonuç beklediğimiz dışında oldu. Belki daha farklı olabilirdi. Çalışmaya devam edeceğiz. Bunları yapabilecek bir kadroya sahibiz. Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli birtakım olarak ligin devamını getireceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stjepan Tomas'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-12-24 22:42:31



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