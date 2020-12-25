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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bir gönülde sen al' projesinin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı

İHA

'Bir gönülde sen al' projesinin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı

Rize’de yaşayan kayıt altındaki göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere başlatılan ‘Bir gönülde sen al’ adlı proje kapsamında yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.
Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKESDER) tarafından başlatılan ‘Bir gönülde sen al’ projesi kapsamında yardımlar toplanmaya ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Kendilerine ulaşanlardan yardım malzemelerini toplayan dernek yetkilileri, Rize İl Göç İdaresi’nin belirlemiş olduğu göçmen ailelere ve muhtarlar tarafından kendilerine söylenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Malzemeleri bekletmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, böylece onlarında yardımına daha erken koşmuş olduklarını dile getiren Dernek Başkanı Hasan Kansızoğlu “Projemizi Rize’de göçmen vatandaşlarımızı ve il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerimizi kapsayacak şekilde başlattık. Gelen kıyafetleri, odunu, kömürü projenin bitimini beklemeden hemen ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya başladık. İhtiyaç sahibi tespitlerimizi Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün bize verdiği listeler doğrultusunda belirliyor, yardımlarımızı bu listeye göre yapıyoruz. Rizeli hemşehrilerimizi de muhtarlarımız zaten kendi köyünde, mahallesinde kim ihtiyaç sahibiyse biliyor. Onların bize verdiği listelerle de odun, kömür ve kıyafet yardımlarımızı ailelerimize teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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