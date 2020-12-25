Rize'de seyir halindeki kamyon yandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde seyir halindeki kamyon bir anda yanmaya başladı.

Olay ArdeşenRize istikametinde, Karadeniz Sahil yolu üzerinde yaşandı. 53 AC 754 plakalı kamyon seyir halindeyken sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü hemen aracı durdurarak aşağıya indi ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Kaçkar Bölge İtfaiyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

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