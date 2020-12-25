Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

– Kar yağışı Rize’nin yüksek bölgelerinde etkili olmaya başlayınca, Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Rize’de özellikle 400 rakımın üzerindeki bölgelerde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Rize İl Özel İdaresi bünyesinde bu yıl kurulan ve sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavisi yönünde çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanları için doğaya yem ve mama dağıttı.

Yetkililer, yörede yağan karın, doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

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