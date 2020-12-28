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Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor

DHA

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA) RİZE'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Projede, ilk etapta 23 dönümlük alandaki belediye blokları yıkılıp, yerine yeni binalar inşa edilecek. Proje kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler de başladı.
Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.
HAREKETE GEÇİLİYOR
Kente, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi´nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Başlatılması beklenen kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta 23 dönümlük alandaki belediye blokları yıkılarak, yerine yeni binalar inşa edilecek. Binalarda yıkımların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. 
HAK SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Kent merkezinde Çarşı ve Piriçelebi mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve riskli alan olarak ilan edilen, 23 dönümlük alan üzerinde uygulanacak projeyle ilgili hak sahiplerine Rize Belediyesi'nce tebligatlar gönderildi. Projenin yapımıyla ilgili gelinen süreçte Belediye, TOKİ ve GEDAŞ A.Ş yetkilileri alanda hak sahipleriyle bir araya gelerek, taşınma, kira yardımı ve satış fiyatları gibi konularda görüşmelere başladı.
HALK DESTEKLİYOR
Kentsel dönüşüm projesini destekleyen kent sakini Serdar Mutlu, "Güzel bir çalışma, bu binaların bir an önce yapılması gerekiyordu. Ömrü dolmuş bu yapıların yerine yenileri yapılmalı. Yarın bir deprem olur millet altında kalır bunun hesabı verilemez. Bu dönüşümün yapılması bizi mutlu ediyor" dedi. Belediye bloklarında işletme sahibi Hasan Ayvaz da, "Bu binaların mutlaka bir an önce yıkılması gerekiyor. Tabii ki bu süreçte hak sahiplerinin mağdur olmaması gerekiyor. Aslında pandemi süreci bu dönüşüm için fırsata dönüştürülmeli. Esnaf zaten iş yapamazken bir an önce dönüşüm başlamalı ve salgın sürecinin bitmesiyle esnafın yeni iş yerleri hazır edilmeli" diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-12-28 14:36:33

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