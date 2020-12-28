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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de kentsel dönüşümde ilk kazma 30 Ocak'ta vuruluyor

İHA

Rize'de kentsel dönüşümde ilk kazma 30 Ocak'ta vuruluyor

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentsel dönüşüm kapsamında 30 Ocak'ta yıkımların başlayacağını açıkladı.
Rize şehir merkezinde Çarşı Mahallesi ve Piriçelebi Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan 23 dönümlük riskli alan üzerinde inşa edilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapımı öncesi alanda bulunan hak sahiplerine Rize Belediyesi tarafından tebligat gönderildi. Belediye, TOKİ ve TOKİ iştirak kurumu GEDAŞ A.Ş yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle bir araya gelerek taşınma ve kira yardımı ile satış fiyatları gibi konularda görüşmelere başladı.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 15 yıldır konuşulan Belediye Blokları’nın 30 Ocak’tan itibaren yıkılmaya başlanacağını dile getirerek, “Belediye Blokları olarak isimlendirdiğimiz bu binalar 1970'li yılların hemen başlarında 23 dönümlük bir alanda deniz dolgusu üzerine yapıldı. Hem inşaat tekniği hem de uğradığı korozyonlarla hem de iki kat inşa edilmesine rağmen yıllar içerisinde üzerine kat atılması ile beraber statiğinde ve betonarmesinde ciddi anlamda yıpranmalar vardı. 15 yıldır bu binaların yıkılması konuşuluyordu. Ve artık hayata geçme zamanı geldi. Proje 23 dönümde gerçekleşecek. Daha sadeleştirilmiş, daha az yoğunluğu olan bir yapı stokunu bu alana yerleştireceğiz. Rize'nin çehresini değiştirecek önemli bir proje. Projenin 500 günde bitirilmesi hedefleniyor. Bu süre içerisinde binaların yapılarak hak sahiplerine teslim edilmesi amaçlanıyor. Rize’miz belki yüzyıllarca yıl sağlam kalacak, içerisinde güvenle işlem ve ticaret yapabileceği yeni binalarına sahip olacak. Bu binaların yapılışı, dış mimarisi de bundan sonra yapılacak olan Ekrem Orhon Mahallesi ve öteye doğru yapılacak yeni çalışmalara da örnek bir proje olacak. Rize’nin çehresi bu binalarda beraber önümüzdeki yıllarda ciddi anlamda değişmiş olacak. Mal sahipleri ile 15 Ocak’a kadar uzlaşmayı tamamlayacağız. 30 Ocak’tan itibaren de yıkım süreci başlayacak. Blokların tümü aynı dönemde yıkılacak inşasına başlanacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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