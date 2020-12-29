70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı

DHA

70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) RİZE'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli´nin bir tüpü tamamlandı. Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandı. Salarha  Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak" dedi.
Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.
İLK GEÇİŞ HEYECANI
Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında delme işlemine başlandı. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize´nin 70 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli´nin bir tüpünün yapımı tamamlandı. Bazı araçların bugün izin verilen kontrollü geçişi sırasında ise büyük heyecan yaşandı. İlk geçişi ise Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı dernek yöneticileri araçları ile yaptı. 
'ŞEHİR GÜNEYE AÇILACAK'
Salarha Tüneli'nin çift tüpten geçit vermesine az bir süre kaldığını söyleyen Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara "Bölgenin gelişimi açısından tünel hayati öneme sahipti. Tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanıyor. Tünel sayesinde Salarha Vadisi ile Rize merkez arası 9,5 kilometre kısalıyor. Sadece 3 dakikada Rize merkezde oluyorsunuz. Bu tünel bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. Şehir merkezinde yapılacak kentsel dönüşüm için gerekli olan 465 konutun inşası Salarha da devam ediyor. Yaz sonunda bitmesi planlanan toplu konutlarla birlikte tünel avantajı ile beldemizde önemli bir hareket sağlanacaktır" dedi.
'DAĞ İLE DENİZ ARASINA SIKIŞAN ŞEHRİ VADİYE AÇACAK'
Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da, "Bölgemiz için çok önemli bir tünel. Bu tüneli sadece kara ulaşımını kısalttı gözüyle bakmayalım. Dağla deniz arasına sıkışmış Rize şehrimizi vadiye açacaktır. Salarha vadimiz de yeni bir şehirleşme olacaktır, burası ikinci Rize´ye açılan kapı olacaktır. Bu tünel duble yol, Andon tünelin yapılmasıyla daha da anlamlı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.
Yolveren Köyü Muhtarı Şuayip Toptan ise "Sadece vadiye değil, Rize´mize çok şey katacak. Rize denizin kıyısına sıkışıp kalmıştı. Şehri güneye doğru açacak, Salarha Vadisi'ne de işlerlik kazandıracak. Salarha´dan bütün evlerden her gün Rize'ye gidip geliniyor. Boşuna yakıt harcanıyor, tünelin ekonomiye katkısıda çok olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-12-29 10:34:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de cadde ortasında yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Rize´de cadde ortasında yumruklu kavga kamerada
Rize'de kentsel dönüşümde ilk kazma 30 Ocak'ta vuruluyor
YEREL HABERLER Rize'de kentsel dönüşümde ilk kazma 30 Ocak'ta ...
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor (2)
YEREL HABERLER Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda ...
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda ...
Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu
YEREL HABERLER Kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu
Yetiştirdiği kaktüslere pandemide yoğun talep oldu, şimdilerde taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Yetiştirdiği kaktüslere pandemide yoğun talep oldu, ...
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
YEREL HABERLER Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X