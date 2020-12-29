70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) RİZE'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli´nin bir tüpü tamamlandı. Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandı. Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak" dedi.

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

İLK GEÇİŞ HEYECANI

Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında delme işlemine başlandı. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize´nin 70 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli´nin bir tüpünün yapımı tamamlandı. Bazı araçların bugün izin verilen kontrollü geçişi sırasında ise büyük heyecan yaşandı. İlk geçişi ise Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı dernek yöneticileri araçları ile yaptı.

'ŞEHİR GÜNEYE AÇILACAK'

Salarha Tüneli'nin çift tüpten geçit vermesine az bir süre kaldığını söyleyen Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara "Bölgenin gelişimi açısından tünel hayati öneme sahipti. Tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanıyor. Tünel sayesinde Salarha Vadisi ile Rize merkez arası 9,5 kilometre kısalıyor. Sadece 3 dakikada Rize merkezde oluyorsunuz. Bu tünel bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. Şehir merkezinde yapılacak kentsel dönüşüm için gerekli olan 465 konutun inşası Salarha da devam ediyor. Yaz sonunda bitmesi planlanan toplu konutlarla birlikte tünel avantajı ile beldemizde önemli bir hareket sağlanacaktır" dedi.

'DAĞ İLE DENİZ ARASINA SIKIŞAN ŞEHRİ VADİYE AÇACAK'

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da, "Bölgemiz için çok önemli bir tünel. Bu tüneli sadece kara ulaşımını kısalttı gözüyle bakmayalım. Dağla deniz arasına sıkışmış Rize şehrimizi vadiye açacaktır. Salarha vadimiz de yeni bir şehirleşme olacaktır, burası ikinci Rize´ye açılan kapı olacaktır. Bu tünel duble yol, Andon tünelin yapılmasıyla daha da anlamlı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Yolveren Köyü Muhtarı Şuayip Toptan ise "Sadece vadiye değil, Rize´mize çok şey katacak. Rize denizin kıyısına sıkışıp kalmıştı. Şehri güneye doğru açacak, Salarha Vadisi'ne de işlerlik kazandıracak. Salarha´dan bütün evlerden her gün Rize'ye gidip geliniyor. Boşuna yakıt harcanıyor, tünelin ekonomiye katkısıda çok olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-12-29 10:34:56



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