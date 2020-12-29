Resul Bölükbaş Hocaefendi son yolculuğuna uğurlandı

Rize’de dün vefat eden Resul Bölükbaş hocaefendi bugün Pazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sahil Camii’nde 'Cübbeli Hoca' olarak bilinen öğrencisi Ahmet Mahmut Ünlü tarafından kıldırılan cenaze namazına pandemiye rağmen yoğun bir katılım oldu. Merhum Zavendikli Mustafa Yıldız hocanın ilk talebelerinden olan Resul Bölükbaş, cenaze namazı sonrası Tütüncüler köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Pazar Sahil Camii'ndeki cenaze namazına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Ahmet Basa ile birlikte Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen çok sayıda seveni katıldı.

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