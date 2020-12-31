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Salarha Tüneli, tek tüple hizmete açıldı

DHA

Salarha Tüneli, tek tüple hizmete açıldı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli´nin bir tüpü tamamlandı. Kent protokolü araçlarla geçiş yaparak tüneli ulaşıma açtı.
Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı. Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında delme işlemine başlandı. Rize kent merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize´nin 70 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli´nin bir tüpünün yapımı tamamlandı. Düzenlenen törenle il protokolü tünelden geçiş yaparak Salarha Tüneli´ni hizmete açtı. Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile il protokolü katıldı. Yapılan duaların ardından Rize merkez tarafından araçlarla tünelden geçilerek Salarha Vadisi'ne ulaşıldı. Burada protokol, Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan ve dernek üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.
'RİZE´NİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK'
Rize Valisi Kemal Çeber, "İlimizin gelişmesi, yatırımların yönlendirilmesi, yeni alanların açılması anlamında çok önemli bir proje. Salarha´ya daha önce yaklaşık 15 kilometrelik bir yoldan ulaşıyorduk. Bu tünelle o yol 3 kilometreye düşüyor. Salarha tüneli Rize'nin ticaretini, turizmini, ekonomisini, yönlendirecek önemli yatırımlardan biri. Sol tüpte inşaat çalışmaları devam ediyor ve birkaç ay içerisinde açmayı planlıyoruz. Tünelin resmi açılışını çok önemsedikleri için yazın uygun görürlerse Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmayı planlıyoruz" dedi.
'SALARHA VADİSİ ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞECEK'
Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise, "2014 yılında başlattığımız bu projeyi bugün itibariyle tek tüp geçişi ile açmış bulunuyoruz. Bu tünel sayesinde gelişmeye açık Salarha Vadisi şehirle bütünleşmiş olacak" diye konuştu.
'ŞEHİR ARKA TARAFA GENİŞLEYECEK'
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Şehrin, arka tarafa açılarak genişlemesi, Salarha Vadisi´nde yaşayan 25-30 bin vatandaşın şehirle daha hızlı buluşması adına bu tünel çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
'CİDDİ BİR ZAMAN KAZANCI OLACAK'
Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık da, "Özellikle yaz aylarında 15-20 dakikaya varan Salarha yolculuğu tünel sayesinde 5 dakikaya inecek. Çok ciddi bir zaman ve zamana dayalı olan diğer kazançlar elde edilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK
2020-12-31 14:09:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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