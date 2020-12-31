Rize'de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi



Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/RİZE (DHA)RİZE´de Milli Piyango bayilerinde, yılbaşı çekilişi öncesi hareketlilik sürüyor. Büyük ikramiye 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine saatler kala bilet satın almak isteyenler bayilere gidiyor. Kimi bileti çocuğuna seçtirirken, kimisi de çocuğunun şansına alıyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala Rize´deki bayilerde hareketlilik sürüyor. Büyük ikramiye 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, bayilerin önünde yoğunluk oluşturuyor. Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiye için bilet almaya gelenlerin bazıları bileti çocuğuna seçtirmeyi tercih ediyor. Bazıları da çocuğunun şansına bilet alıyor. Güzel bir gelecek hayal eden de kazanırsam muhakkak dağıtırım diyen de var.

`OĞLUMUN ŞANSINA ALDIM´

Oğlunun şansına bilet aldığını söyleyen Sevgi Mert, "Yılbaşı biletimi, oğlumun şansına aldım. İnşallah uğurlu gelecek. İlk kez bilet aldım; çıkarsa oğluma ev almak istiyorum" dedi.

`BU YIL UMUTLUYUM, KAZANACAĞIM´

Savaş Yılmaz da, "Biletimi aldım, cebime koydum. Şimdilik çay kesmeye devam; ama çıkarsa çaylıkları ağabeyime vereceğim. Her yılbaşında alırım, bu yıl umutluyum kazanacağım" diye konuştu.

`ÇIKARSA HEDEFİM DAĞITMAK´

Murat Güler ise, "Alışkanlık olduğu için bilet aldım. Yoldan geçiyordum biletleri gördüm, bir tane aldım. Çıkarsa hedefim dağıtmak" dedi.

Emine Kazdal ise, "Biletimi kendi şansıma seçtim. Aslında pek şanslı değilim; bu yıl belki şansım yaver gider. Çıkarsa hayalim çocuklarıma iyi bir gelecek kurmak" diye konuştu.

`İLK KEZ ALDIK UMARIM UĞURLU GELİR´

Milli Piyango biletine büyük ikramiyenin çıkması umuduyla cüzdanına koyan Barış Taş, "Pandemiden önce İstanbul´daydım. Biletlerimi hep oradan alıyordum. İlk kez memleketimden Rize´den bilet aldım. İnşallah uğurlu gelir. Çocuğuma, kendime ve bir de yeğenime aldım. Çıkarsa tek hayalim; ailemle sakin bir hayat sürmek" şeklinde konuştu.

`BİLET SATIŞLARI GEÇEN YILI KATLADI´

Milli Piyango satıcısı Timur Akbulut, geçen yıllara göre bu yıl satışların ona katladığını belirterek, "Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyoruz. `Son günlere kalmadan biletler tükenir´ diye tahmin ettik. Yılbaşı çekilişinde rakam büyük, herkesin değişik hayalleri var. İnşallah bu kez büyük ikramiyenin adresi Rize olur. İhtiyacı olan birine çıkar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU

2020-12-31 14:28:57



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