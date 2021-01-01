Rize'de sokaklarda sessizlik hakim

Covid19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Rize’de sokaklar yıl başı gecesi de boş kaldı.

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibariyle başlayarak ve 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Rize’de sokaklar yıl başı gecesinde de boş kaldı. Cadde, sokak, meydanlar ve parklarda sessizliğin hakim olduğu Rize’de güvenlik güçleri aralıksız olarak denetimlerini sürdürdü. Bekçiler ve polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriyeler atarken, kontrol noktalarında da araçlar durdurularak izin belgesi soruldu. Jandarma bölgelerinde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye atarak denetimlerini sürdürürken Rizelilerin genel olarak kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.

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