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Yolda kayakla, şampiyonluğa uzandılar

DHA

Yolda kayakla, şampiyonluğa uzandılar


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde, yaklaşık 3 yıl önce kurulan kayaklı koşu takımı, kışın trafiğe kapatılan yolda oluşturulan pistte eğitim alıyor. Kendilerini geliştiren sporcular 3 yılda katıldıkları yarışmalarda 100'e yakın madalya kazandı. 
Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde, 3 yıl önce kurulan kayaklı koşu takımı için yetenek taraması ile minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular belirlendi. Yazın denge ve kondisyon eğitimleri alan sporcular kışında kayak tesisi olmayan ilçede, trafiğe kapanan yollarda çalışıyor. Kayak takımı sporcuları bu kış çalışmalarına ünlü Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde başladı. Trafiğe kapanan yayla yolunun 800 metrelik bölümü eğitim pistine dönüştürüldü. Kayarak indikleri parkuru yürüyerek çıkan sporcular, küçük pistte büyük özveri ile çalışıyor. Kendilerini geliştiren sporcular katıldıkları yarışlardan bugüne kadar 100'e yakın madalya kazandı.
'HEVESLİ VE İSTEKLİLER'
Çamlıhemşin Belediyespor Antrenörü Ahmet Üstüntaş, ilçeye sosyal aktivite sağlamak, sporla birlikte çocukları geliştirmek ve ülkeyi temsil edecek milli sporcular yetiştirmek amacıyla kayak takımı kurduklarını belirterek, "3 yıl önce kurulduk ve büyük bir hevesle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl 2008-2009 doğumlu sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Hedeflerimiz büyük. Çok madalya bekliyoruz, bunun için de azimle çalışıyoruz. Buraya federasyon görevlisi olarak atandığımda yetenekli çocukları belirleyerek onlardan bir altyapı oluşturduk. Çocuklarımızın hiçbirisinin kayak bilgisi yoktu. Çalıştık, katıldığımız şampiyonalarda dereceler elde ettik. Türkiye'de, Çamlıhemşin tanınan bir takım haline geldi. Çocukların özverisi, yerel yöneticilerin özverisi, ailelerin verdiği destekle şu anda Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip takımlarından biriyiz. Ayder yaylasında kar dolayısıyla ulaşıma kapanan yollarda doğal pistler oluşturarak çalışıyoruz. Çocuklarımız çok hevesli ve istekli. İmkanlarımızı seferber ederek onların başarılı olması için mücadele ediyoruz" dedi.
'100 MADALYA TOPLAMAYI BAŞARDIK'
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak da, "Takım yaklaşık 3 yıl önce faaliyetlerine başladı. Bu sürede 100'e yakın madalya kazanıldı. Küçücük bir ilçede kayaklı koşu sporu ile ilgili daha önce hiçbir donanım yokken yetenekli antrenörümüz sayesinde çok iyi bir noktaya geldik. Çok güçlü bir takıma dönüştük. Şu anda kendi pistimizi kendimiz yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hızlandırmak adına bir snowtrack aracına ihtiyacımız var. Çocuklarımız Allah vergisi bir yeteneğe sahipler. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra Türkiye Kayak Federasyonu kayaklı koşu takımında Çamlıhemşin'den 7-8 milli sporcumuz olacak" diye konuştu.
'MADALYALAR PEŞİNDE KOŞUYORUZ'
Sporculardan Eylül Albardak, 2 yıllık bir kayakçı olduğunu belirterek, "Ahmet hocamız bizim okulumuza geldi, kayak sporunu anlattı, sonra seçmeler yaptı. Ben de seçmeleri geçerek bu spora başladım. Daha önce kayak sporunu bilmiyordum, öğrendim ve çok seviyorum. Şimdi madalyalar peşinde koşuyoruz" dedi.
Kar yağdığında evinin önünde poşetle kaydığını anlatan sporcu Efe Kesici, "Böyle bir spor olduğunu duyduğumda heyecanlandım, ben de seçmelere katıldım. Seçmeleri geçerek 2 yıldır kayak sporu ile uğraşıyorum. Eskiden arkadaşlarımla kar yağdığında poşetlerle evin etrafında kayarak eğlenirdik. Şimdi kayak takımlarım var, kayak sporcusuyum. Hedefim tabii ki çok iyi bir sporcu olarak şampiyon olmak" diye konuştu.
'TAKIMIMIZ ÇOK İYİ YERLERDE OLACAK'
Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Adnan Er ise, "Çamlıhemşin kayaklı koşu takımı başarıları ile azmi ile gurur veriyor. Çok yeni bir takım olmalarına rağmen büyük bir mücadele ile başarıya ulaşıyorlar. Çok daha iyi yerlerde olmak içinde emin adımlarla ilerliyorlar. Kayak İl Temsilciliği olarak tabii ki hayalimiz bu bölgede kayağın aktif olarak yapılmasıdır. Kaçkar Dağları'nda kayak çok keyifli. Türkiye´nin en uzun kar kalan dağları, mayıs hazirana kadar kar vardır. Bu avantajları fırsata çevirerek ilimizi kayakla tanıştırmak için çabalıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-01-03 10:32:30

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