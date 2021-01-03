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Ayder Yaylası yılbaşında tatilcilerle doldu

DHA

Ayder Yaylası yılbaşında tatilcilerle doldu


Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN/RİZE (DHA) KARADENİZ Bölgesi´nde yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, yaylalardaki dağ evleri ile bungalovlara akın etti. Rize´nin ünlü Ayder Yaylası´ndaki konaklama tesisleri yüzde 100 doldu. Doğayla baş başa tatil yapanlar stres atıp karın keyfini çıkardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan yılbaşı kısıtlamasında doğada tatil planı yapanların adresi Karadeniz Bölgesi oldu. En fazla ilgiyi ise Rize´nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası gördü. Kısıtlamayı dağ evlerinde, bungalovlarda geçirmek isteyenler, Ayder´e geldi. Yayladaki tesisler yüzde 100 doldu. Tatilciler konaklama tesisleri çevresinde zaman geçirerek kısıtlama kurallarına riayet etti. Orman manzaralı tesislerde bol bol oksijen depolayan tatilciler  karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayan, kardan adam yapan tatilciler konakladıkları dağ evlerinin çevresinde aileleri ile eğlenceli bir tatil geçirdi.
`GİDECEK OLMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ´
Diyarbakır´dan ailesi ile birlikte Ayder´e gelen ve dağ evinde konaklamayı tercih eden İlhan Aydoğan, "Buranın doğasını aşık olduk. Eşimle çocuğumla burada ruhumuzu dinlendiriyoruz. Şu anda gidecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi. Dila Gücüm ise, "Doğası bir harika. Bizim buna ihtiyacımız vardı, çok eğlendik ve dinlendik. Karda, beyazla huzur bulduk, derenin sesi bizi mest etti. Stresten arındığımız bir ortam oluştu" ifadelerini kullandı.
`DOĞAYLA BULUŞMAYA İHTİYACIMIZ VARDI´
Sunay Altaş, "Pandemi sürecinde doğa ile buluşmaya çok ihtiyaç duyduk. Oksijenin yoğun olduğu doğa ile iç içe bir tatil planladık. Yılbaşı kısıtlamasını da fırsat bilerek geldik, iyi ki gelmişiz. Pandemi kuralları çerçevesinde tatilimizi yapıyoruz. Zaten bungalov evde konaklıyoruz, kendimizi daha güvende hissediyoruz" diye konuştu.
2 çocuğu ve eşiyle geldiği Ayder Yaylası'nda huzur bulduklarını belirten Fatmagül Gücüm, "Pandemi sürecinde evdeydik. Çocuklarla beraber çok sıkıldık. Bir fırsatını bulduk, yılbaşı kısıtlamasında doğa ile buluştuk. Dağ evinde konakladık, pandemi sürecinde gerekli koşulları sağladığını düşündük, kendinizi güvende hissettik" dedi.
`PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GÜZEL BİR TATİL OLDU´
Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Dursun Canca da, "Yılbaşında eğlence ve aktiviteler olmamasına rağmen tesisimizde doluluk oranlarını yakaladık. İnsanların bu tatile ihtiyacı vardı, çok güzel geçti. Misafirlerimiz doğayla iç içe, karla, yeşillikle bir arada, pandemi kuralları çerçevesinde güzel bir tatil yaptılar. Sahile kar yağmadı, Ayder´de kar olunca insanlar da bu süreci burada geçirmek istedi. Hem çocuklar hem aileler karla oynayarak eğlenceli vakit geçirdi" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN
2021-01-03 10:45:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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