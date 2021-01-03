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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

DHA

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1


Aytekin Kalender / RİZE (DHA) - 
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Alpaslan Dedeş (xxx), İsmail Şencan (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) Talbi (xx), Meriah (xx), Moroziuk (xxx), İsmail (xx) (Dk.82 Alberk x), Baiano (xx), Donsah (xx) (Dk.76 Kemal x), Tunay (xx), Fernando (xx) (Dk.82 Michalak x), Samudio (xxx), Skoda (xxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xx) Diego (xx) (Dk.46 Rahmetullah xx), Toure (xxx), Arda (xx), Polomat (xx), Piris (xx), Soner (xxx) (Dk.90 Hüseyin x), Candeias (xxx), Furman (xx) (Dk.46 Murat xx), Sefa (xxx) (Dk.79 İlker x), Sio (xx) (Dk.46 Mustafa xx)
GOLLER: Dk.8 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk.64 Soner (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Meriah, Fernando, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor) Sefa, Murat, Arda, Toure, Polomat (Gençlerbirliği)
Süper Lig´in 16´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
6´ncı dakikada sağ kanattan Sefa´nın ceza sahasına gönderdiği yerden pasla topla buluşan Soner´in bekletmeden vurduğu şutta top üstten dışarıya çıktı.
7´nci dakikada İsmail´in sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Baiano´nun sert şutunda kaleci Nordfeldt topu iki hamlede kontrol etti.
8´inci dakikada topla birlikte ceza alanına yönelen Moroziuk´un şut denemesinde top rakip defansa çarparak Skoda´nın önüne doğru yükseldi. Bu futbolcunun bekletmeden çektiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
18´inci dakikada Moroziuk´un orta alandan gönderdiği uzun pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda´nın şutunda kaleci Nordfeldt´in ayaklarına çarpan top oyun alanına geri döndü.
30´uncu dakikada sağ kanattan Samudio´nun ceza sahasına gönderdiği ortaya penaltı noktasında yükselen Tunay´ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
37´nci dakikada Moroizuk´un sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Skoda´nın kafa vuruşunda top az fakla üstten dışarıya çıktı.
44´üncü dakikada Sefa´nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Furman´ın yerden gönderdiği sert şutta top direğin yanından auta çıktı.
54´üncü dakikada orta alanda topla buluşan Candeias, bir süre topla ilerledikten sonra yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Gökhan sağına uzanarak topu kornere çeldi.
56´ncı dakikada Tunay´dan aldığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda, ilk hamlesinde topu rakipten kurtaramadı, devamında yeniden topu önünde bulan Skoda´nın ceza alanı içerisinden çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.
62´nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Arda´nın müdahalesi ile yerde kalan Skoda´nın pozisyonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR´dan gelen uyarı ile pozisyonun öncesinde Çaykur Rizesporlu futbolcuların elle müdahalesi tespit edilerek, penaltı kararı iptal edildi.
64´üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına gönderilen ortaya yükselen Piris´in kafa vuruşunda top oyun alanını terk etmek üzereyken çizgi üzerinde Sefa tarafında kontrol edildi. Bu futbolcunun pasında altıpas içerisinde topla buluşan Soner´in şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
81´inci dakikada Mustafa´nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias´ın sağ çaprazdan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.
86´ncı dakikada topla birlikte ceza alanına giren Candeias´ın şutunda top kaleci Gökhan´dan geri dönerek Murat´ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleye yönelen topa Talbi çizgi üzerinde müdahale ederek golü engelledi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
(FOTOĞRAF)DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2021-01-03 15:39:48

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