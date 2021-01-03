Stjepan Tomas: “İyi fırsatlar geldi ancak başaramadık”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada oyuna iyi başladıklarını, kazanmak için mücadele ettiklerini ancak 3 puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği ile 11 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada hakemin basit kartlar verdiğini ve Türkiye’de hakemlerin bu şekilde olabildiğinin altını çizdi. Tomas, açıklamasında "Oyuna iyi başladık ve erken gol attık. İkinci golü atsaydık maçı kopartırdık. İkinci yarı pozisyonlara girdik. İyi oynadık, fırsatlar geldi ancak başaramadık. Devre arasında koridordaki olayı ben görmedim. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok basit sarı kartlar oldu. Türkiye’deyiz. Hakemler bu şekilde olabiliyor. Oyuncularım iyi mücadele etti" ifadelerine yer verdi.

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