Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ardından


Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA)Süper Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 
TOMAS: İKİNCİ GOLÜ BULSAK FARKLI OLURDU
Maça iyi başladıklarını, ikinci golü bulmaları halinde sonucun farklı olacağını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Erken gol attık. Ardından fırsatlar bulduk. İkinci golü bulsak farklı olurdu. İkinci yarada da fırsatlar bulduk. Penaltı verildi, el var diye iptal edildi. Ben baktım el yok. Orada golü bulsak iki fark olsa bugün buradan farklı ayrılırdık. Olmadı üzgünüz. Takımda önemli eksiklerimiz vardı fakat yerlerine oynayan oyuncularımızda ellerinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAPLAN: BİR PUAN İÇİN MUTLUYUZ
Aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise, "İyi bir maç oldu. İki takım da güzel işler yaptı. Rize´de bir puan aldığımız için mutluyuz. İkinci yarıdaki mücadelemiz, bize puan getirdi. Bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik de. Sonuçta mücadele berabere tamamlandı. Rizespor´a da Gençlerbirliği´ne de bundan sonraki malçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Stjepan Tomas´ın açıklamaları
-Mustafa Kaplan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2021-01-03 16:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasan Kartal: “Devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak 3 oyuncuya ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER Hasan Kartal: “Devre arasında takıma direkt katkı ...
Stjepan Tomas: “İyi fırsatlar geldi ancak başaramadık”
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: “İyi fırsatlar geldi ancak ...
Mustafa Kaplan: “İyi bir maç ve iyi bir puan”
YEREL HABERLER Mustafa Kaplan: “İyi bir maç ve iyi bir puan”
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 ...
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 0 ...
Rize'de sokak hayvanları 'Patiler kampanyası' ile unutulmadı
YEREL HABERLER Rize'de sokak hayvanları 'Patiler kampanyası' ile ...
Ayder Yaylası yılbaşında tatilcilerle doldu
YEREL HABERLER Ayder Yaylası yılbaşında tatilcilerle doldu
Yolda kayakla, şampiyonluğa uzandılar
YEREL HABERLER Yolda kayakla, şampiyonluğa uzandılar
Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza
YEREL HABERLER Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezayı yediler CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezayı ...
Rizeliler Çay Çarşısı’nı 4 gözle bekliyor Çay bardağı şeklindeki ’Çay Çarşısı’ hizmete girdiğinde çayla ilgili her şeyi bulmak mümkün hale gelecek
YEREL HABERLER Rizeliler Çay Çarşısı’nı 4 gözle bekliyor Çay bardağı ...
Ardeşen'de korkutan yangın
YEREL HABERLER Ardeşen'de korkutan yangın
Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz
YEREL HABERLER Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek ...
Rize'de yangın: 1 ölü Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize'de yangın: 1 ölü Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan ...
Stjepan Tomas: "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam ...
Rize'de sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Rize'de sokaklarda sessizlik hakim
Filyasyon ekipleri yılbaşı gecesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri yılbaşı gecesinde de çalışmalarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X