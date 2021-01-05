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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış yüzme şenliğine pandemi engeli

İHA

Kış yüzme şenliğine pandemi engeli

Her kış geleneksel olarak düzenlenen adrenalin tutkunlarının sıra dışı etkinliği Kış Yüzme Şenliği pandemi nedeniyle bu yıl yapılamıyor.
5 yıldır Rize’nin çeşitli bölgelerinde, geçtiğimiz yıl Fırtına Vadisi kollarından Deremezra'da 6.'sı düzenlenen ve Turizmci Hasan Önder’in organizesinde gerçekleştirilen Kış Yüzme Şenliği’nin 7.'si bu yıl pandemi koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Doğa sporlarının yanı sıra kış turizmiyle gözde olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Doğu Karadeniz’in incisi Rize’de turizm çeşitliliğinin artırmak, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl Kış Yüzme Şenliği düzenleniyordu. Turizmci Hasan Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pandemi döneminde Kış Yüzme Şenliği’ni bu yıl yapamayacağız. İnşallah pandemi sürecini sağlıklı şekilde atlatıp virüsten kurtulduğumuzda gelecek yıl etkinliğimizi adrenalin tutkunlarıyla coşkuyla yapmayı arzuluyoruz. Gelecek yıl 7.'si yapmayı planladığımız şenliğin yeri ve tarihini henüz belirlemedik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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