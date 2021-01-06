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Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti, o anları sosyal medyadan paylaştı

İHA

Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti, o anları sosyal medyadan paylaştı

Rizeli kuaför hareket halindeki motorun üzerinde arkadaşını traş etti, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Rize’de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner isimli genç sosyal medya hesabında paylaşmak için bir video çekti. Mesleğini çok sevdiğini ve bunu belirtmek için çektiğini söylediği videoda, uçağa yetişmek için araç ararken yanına motosikleti ile yaklaşan Semih isimli arkadaşı ona "Beni tıraş eder misin? Bu akşam düğünüm var" diye soruyor. Güner’in de uçağa yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine her şey başlıyor. Bir anda cebinden çıkardığı önlüğü motosiklet sürücüsüne saran Güner, başlıyor motosiklet hareket halindeyken tıraş yapmaya.
Genç kuaför Yunus Emre Güner çektikleri bu görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşınca bir anda beğeni rekorları kırdı.

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