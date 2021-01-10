Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler

İYİDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İyidere ilçesinde, ormana kaçırdıkları İlker Kavalcı´yı (44) demir borularla dövüp, kanlar içinde koydukları otomobilin bagajından yarı çıplak halde ilçe merkezinde yola bıraktıkları sırada polislerce yakalanan şüphelilerin; ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı´yı otomobilin arkasına bağlayarak, sürüklemek istedikleri ortaya çıktı.Olay, 7 Ocak´ta ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.´nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı´yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip yola attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.OTOMOBİLE BAĞLAYIP SÜRÜKLEMEK İSTEMİŞLERŞüphelilerin, emniyet sorgusunda; polis ekiplerinin müdahale etmemesi durumunda, ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı´yı yarı çıplak halde bahse konu otomobilin arkasına bağlayarak, ilçe merkezinde sürüklemek istediklerini söyledikleri ortaya çıktı.Öte yandan yaşadığı saldırı sonrası hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlker Kavalcı´nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve servise çıkarıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İyidere
2021-01-10 10:54:21
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