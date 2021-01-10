Süper Lig: Ç.Rizespor: 0 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

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– Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Denizlispor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 01

32. dakikada Angelo Sagal’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

44. dakikada Moroziuk’un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Ç.Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Yasin x, Samudio xx, Fernando xx, Tunay x, Skoda xx

Yedekler: Tarık, Kemal, Fabricio, Selim, Michalak, Boldrin, Donsah, Onur, Emir, Alberk

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Y.Denizlispor: Pantilimon xx, Muhammet Özkal xx, Zakarya xx, Tiago Lopes xx, Leismann xx, Radoslaw Murawski xx, Muris Mesanovic xx, Marvin Bakalorz xx, Angelo Sagal xxx, Recep Niyaz xx, Hugo Rodallega xxx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Mustafa, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş, Hadi Sacko

Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak

Gol: Rodallega (Y.Denizlispor)

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz (Y.Denizlispor)

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