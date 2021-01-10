Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

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– Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Karşılaşma 11’lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio’nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

59. dakikada Fabricio’nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda’nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda'nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.

75. dakikada Boldrin’in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda’nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon’dan dışarı çıktı.

90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Ç.Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Yasin x (Kemal dk. 84 xx), Samudio xx, Fernando xx (Fabricio dk. 45 xx), Tunay x (Boldrin dk. 45 xx), Skoda xx

Yedekler: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Y.Denizlispor: Pantilimon xx, Muhammet Özkal xx, Zakarya xx, Tiago Lopes xx, Leismann xx, Radoslaw Murawski xx, Muris Mesanovic xx (Sacko dk. 80 ?), Marvin Bakalorz xx (Mustafa dk. 80 ?), Angelo Sagal xxx, Recep Niyaz xx, Rodallega xxx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş

Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak

Goller: Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)

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