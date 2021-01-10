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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 1-1

DHA

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 1-1


Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) Moroziuk (xxx), Talbi (xx), Meriah (xx), Melnjak (xxx), Abdullah (xx), Yasin (xx) (Dk. 84 Kemal xx), Tunay (x) (Dk.46 Boldrin xx), Fernando (x) (Dk.46 Baiano xx), Samudio (xxx), Skoda (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (xx) Fabiano (xx), Muhammet (xxx), Lopes (xx), Bergdich (xx), Murawski (xx), Bakalorz (xx) (Dk.80 Mustafa x), Recep (xxx), Mesanovic (xx) (Dk.80 Sacko x), Sagal (xx), Rodallega (xxx)
GOLLER: Dk. 90+2 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)  Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
SARI KARTLAR: Yasin, Meriah (Çaykur Rizespor) Bakalorz, Bergdich, Rodallega, Pantilimon, Lopes (Yukatel Denizlispor)Süper Lig´in 18´inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.4´üncü dakikada sol kanattan Tunay´ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Talbi´nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
9´uncu dakikada Denizlispor öne geçti. Bakalorz´un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega´nın şutunda top kaleci Gökhan´dan oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Rodallega´nın dönen topa sağ çaprazdan vurduğu sert vurdu, meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti: 0-1.
32´nci dakikada orta alanda pas arası yapan Sagal, topu bir müddet sürdükten sonra yaklaşık 30 metreden şutunu çekti, kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
35´inci dakikada Mesanovic´in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pas Meriah´tan sekerek Rodallega´nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ayağının dışı ile uzak köşeye bekletmeden çektiği vuruşta kaleci Gökhan sağına doğru iyi uzanarak topu kurtardı.
43´üncü dakikada orta alandan Morozuik´un havadan gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda´nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 
47´nci dakikada sağ kanattan Boldrin´in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Samudio, kafayı vurdu. Top üstten dışarıya çıktı.
53´üncü dakikada Skoda´nın kafa pası ile sağ kanatta topla buluşan Baiano´nun ceza sahası içerisinden çektiği şutta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi. 
58´inci dakikada Sagal´ın sol kanattan gönderdiği ortada Murowski topu tek hamlede Rodallega´nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı gerisinde çektiği sert şutta top direğin yanından dışarıya çıktı.
60´ıncı dakikada defansın pas hatası ile topla buluşan Baiano pasını ceza sahası içerisindeki Skoda´ya çıkardı. Bu pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda´nın şutunda kaleci Pantilimon açıyı iyi kapatarak topu kurtarmayı başardı.
69´uncu dakikada Rodallega´nın pasında sol kanatta topla buluşan Sagal´ın çizgiye inerek yaptığı ortada kaleye yönelen topu Meriah çizgi üzerinden kafayla kornere gönderdi.
71´inci dakikada Moroziuk ceza sahasına gönderdiği uzun pasta rakip defansın hatasından yararlanarak topla buluşan Skoda´nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top direğin yanından auta çıktı.
75´inci dakikada Boldrin´in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında yükselen Skoda´nın kafa vuruşunda kaleci Pantilimon son anda parmaklarının ucuyla uzanarak topu kornere çeldi.
90+2'nci dakikada skora denge geldi. Boldrin´in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Meriah´ın kafa vuruşu kaleci Pantilimon´dan sekerek oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Kemal´in yerden vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1´lik eşitlikle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2021-01-10 18:18:42

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