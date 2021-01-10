Yalçık Koşukavak: “Deplasmandan bir puan aldık ama sevinemiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçık Koşukavak: “Deplasmandan bir puan aldık ama sevinemiyoruz”

İHA

Yalçık Koşukavak: “Deplasmandan bir puan aldık ama sevinemiyoruz”

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçık Koşukavak, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada deplasmanda bir puan aldıklarını ancak sevinemediklerini belirtti.
Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 11 berabere kaldı. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçık Koşukavak, maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Koşukavak, 20 günde 6 maç oynadıklarını ve kulüp olarak zor şartlarda mücadele ettiklerini ifade etti.
Rizespor’un 5 oyuncu değiştirdiği maçta kendilerinin 2 oyuncu değiştirebildiklerinin altını çizen teknik adam Koşukavak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bizim adımıza zor bir deplasmandı. Rizespor’un geçen haftaki skoru onları güçlendireceğini biliyorduk. İlk yarı çok pozisyon ürettik ve golü bulduk. Rizespor’un iki tane pozisyonu var. Gol pozisyonda bir karambol var maçın hakemi bunu görmeyebilir ama VAR diye bir şey var. Pozisyonda Mustafa Yumlu’ya karambolde faul çalmıyorsunuz ve Rizespor santraforunun eline çarpan top gol oluyor. Hakem 20 yıldır maç yönetiyor. Zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Rizespor 5 oyuncu değiştiriyor ben 2 tane değiştirebiliyorum. 20 günde 6 maç oynanan böyle bir zamanda böyle oynamak çok zor. Rizespor kadrosu çok ciddi bir kadro güçlü bir kadro. Deplasmandan bir puan aldık ama sevinemiyoruz. Oyuncularım çok büyük karakter gösteriyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stjepan Tomas: “Çok pozisyona girdik maalesef atamadık”
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: “Çok pozisyona girdik maalesef ...
Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 1-1
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 1-1
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç ...
Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 0 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Ç.Rizespor: 0 - Y. Denizlispor: 1 (İlk ...
Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler
YEREL HABERLER Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile ...
Rize'de 2 ayrı bölgede orman yangını
YEREL HABERLER Rize'de 2 ayrı bölgede orman yangını
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan ...
Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken polise yakalandılar
YEREL HABERLER Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkartıp ...
Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar ...
Marangoz ustası 'Mesleği unutulmasın" diye ücretsiz kurs açtı, kursa ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu
YEREL HABERLER Marangoz ustası 'Mesleği unutulmasın" diye ücretsiz ...
Stjepan Tomas: Büyük takımlar hakeme ve bize baskı uygulamak istiyor
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: Büyük takımlar hakeme ve bize baskı ...
Rizespor 3 puanın peşine düştü Stjepan Tomas: "Üç puanı alıp ligde 8’inci sırada olacağız"
YEREL HABERLER Rizespor 3 puanın peşine düştü Stjepan Tomas: "Üç ...
Çaykur Rizespor´da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı
Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar ...
Rize’nin Pisa Kuleleri yıkılmaya başlandı
YEREL HABERLER Rize’nin Pisa Kuleleri yıkılmaya başlandı