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Rize'de bahçe temizliği yapmak isteyen vatandaş örtü yangınına neden oldu

İHA

Rize'de bahçe temizliği yapmak isteyen vatandaş örtü yangınına neden oldu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde çıkan bugün öğle saatlerinde başlayan örtü yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sümer köyü Güngören mevkiinde tarım arazisini temizleyen bir vatandaşın anız yakması örtü yangınına neden oldu. Kısa sürede yayılan örtü yangınına Kaçkar Bölge İtfaiye ekipleri, AKUT ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Aksu mahallesi Perpu Mevkii, Liman mahallesi Mayisine Mevkii tepelerine kadar yayılan yangın bölgeye araçla ulaşım mümkün olmadığı için insan gücü ile söndürülmeye çalışıldı. Yangın gece saatlerinde yağmurun da başlamasıyla kontrol altına alındı.
AKUT Rize Temsilcisi Güçlü Uzunalioğlu yangının kontrol altında olduğunu dile getirerek, “Yangın saat 12.00 civarında başladı. İlk çok küçüktü sonra rüzgarın etkisi ile büyüdü. Havada aşırı sıcaktı. Örtü yangını olduğu için otlar da çok kuruydu, rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Bölge çok dağlık arazi. Sık orman dikenlik, araçların girme şansı yok. Sadece insan gücü ile tırmıklar ile söndürme şansımız vardı. O nedenle bu saate kadar devam etti. Şu anda kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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