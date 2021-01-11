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Kayakçıların tercihi Alpler yerine Kaçkarlar oldu

DHA

Kayakçıların tercihi Alpler yerine Kaçkarlar oldu


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de, Kaçkar Dağları'nı tercih etti. Rus kayakçıların da ilgi gösterdiği bölgede iki hafta sonra başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için geçen yıldan fazla rezervasyon alındı. Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu "Kış sezonunda bölgeye önemli bir hareketlilik kazandıran heliski için tüm hazırlıklar yapıldı. Geçen yıldan daha fazla katılımcı bekleniyor" dedi.
Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye´de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de, Kaçkar Dağları'nı tercih etti. Rus kayakçılarında ilgi gösterdiği bölgede iki hafta sonra başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu. Heliski sporu için bu yıl, geçen yıldan daha fazla başvuru yapıldı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden heliski sporu için bu yıl başta İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlar'a gelecek.
HAFTALIK 10 BİN EURO ÖDÜYORLAR
Kişi başı haftalık 7 ila 10 bin euroyu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, heyecan yaşayacak. Hazırlıkların sürdüğü bölgede helikopterlerin konuşlandırılması ile heliski heyecanı başlayacak.
`KIŞIN ÖNEMLİ BİR HAREKETLİLİK KAZANDIRIYOR´
Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, ocak-nisan ayları arasında Kaçkarlar`da heliski için misafirlerin ağırlandığını belirterek, "Her yıl da bu sayı artıyor. Pandeminin yaşandığı bu dönemde yurt dışı organizasyonlarında zaman zaman revizyon yapmaya ihtiyaç duyulsa da umut ediyoruz ki bu yılki heliski sezonunda da sağlıklı ve güvenli bir sezon geçiririz. Heliski kış sezonunda bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırıyor. Rize'nin kışın da potansiyelini fark etmemiz, bu alandaki yatırımları, tesisleri, aktivite alanlarını çeşitlendirmemiz açısından heliski yol gösterici oluyor. Bu yıl içinde tüm hazırlıklar yapıldı ve geçen yıldan daha fazla katılımcı bekleniyor" dedi.
`PROFESYONELLİK VE ÖZEL EKİPMAN GEREKTİRİYOR´
Rize´de kış turizmi içinde hareketlilik olduğunu belirten Alemdaroğlu, heliski için Amerika, Fransa, Kanada, Rusya, İsviçre gibi farklı ülkelerden sporcuların geleceğini belirterek, "Profesyonellik ve özel ekipman gerektiren bir spor yapılıyor. Sporun maliyeti de yüksek. Bu spor turizmimize hem çeşitlilik hem de kalite kazandırıyor. Uluslararası boyutta da gelen sporcuların kendi sosyal medya hesaplarından burada yaptıkları aktiviteleri paylaşmaları ile birlikte ilimizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor ve bu paylaşımlar bu sporla ilgilenen diğer sporcuları da teşvik edici boyutta oluyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK
2021-01-11 08:18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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