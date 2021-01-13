Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oğulcan Çağlayan'ın transferinde Kayseri Erciyesspor'a borcumuz yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oğulcan Çağlayan'ın transferinde Kayseri Erciyesspor'a borcumuz yok

DHA

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oğulcan Çağlayan'ın transferinde Kayseri Erciyesspor'a borcumuz yok


"Sadece 200 bin avronun kime ödeneceği ihtilaflı haldedir"Rize (DHA) Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından haksız fesih gerekçesiyle, oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. Çaykur Rizespor Kulübü, 2016'da Kayseri Erciyesspor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın bonservis bedelinin ilgili kulübe ödenmediği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirerek şu açıklamalarda bulundu: "Kulübümüzle Kayseri Erciyesspor arasında akdedilen profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transfer sözleşmesi gereğince teminat olarak Kayseri Erciyesspor'a 1 milyon avro bedelli teminat senedi verilmiştir. Dönemin Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren'in görevden ayrılması esnasında söz konusu senedi önce şahsına, ardından kendi şirketi adına ciro ederek kulübümüz aleyhine haksız ve hukuka açıkça aykırı olarak ihtiyati haciz başvurusunda bulunmuştur. Bu gelişme üzerine kulübümüz dava açıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince 1 milyon avro icra müdürlüğüne ödenmiştir. Yargılama ardından ise iş bu bedel Ziya Eren'in şirketi olan alacaklıya ödenmiştir. Konuyla ilgili açılan dava halen Yargıtay incelemesindedir. Konu yargıya intikal etmiş ve kalan bakiyenin asıl hak sahibinin Kayseri Erciyesspor Kulübü mü yoksa Ziya Eren mi olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kayseri Erciyesspor Kulübü ile eski başkanları Ziya Eren arasındaki hukuki ihtilaf nedeni ile 200 bin avronun kime ödeneceği ihtilaflı haldedir ve mahkeme süreci devam etmektedir. Yargılamaların devam ettiği ortamda kulübümüzün Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili borcunu ödemediğini savunmak 'kamuoyunu yanlış yönlendirmek' gibi kötü bir niyet oluşturmaktadır. Ziya Eren ve eski kulübü arasındaki ihtilaf açıktır. Haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin perdelenmeye çalışılması amacına, Rizespor'un alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu beyan eder, kamuoyunun takdirine arz ederiz"
 DHA-Spor Türkiye-Rize DHA
2021-01-13 14:06:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor Evlerini boşaltan vatandaşlar her gün gelip binalarının yıkılışını izliyor Ev sahibi Necat Haberal: "20 yıl çalıştık aldık, şimdi yıkılışını izliyoruz"
YEREL HABERLER Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ...
Doğu Karadeniz'de taşkınlara karşı 'Yarı Geçirgen Tersip Bendi'
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de taşkınlara karşı 'Yarı Geçirgen ...
RTEÜ şiddetle sivil mücadele danışmanı yetiştirecek
YEREL HABERLER RTEÜ şiddetle sivil mücadele danışmanı yetiştirecek
Rize'de 3 gündür kayıp olan 30 keçiden 23'ü jandarmanın drone destekli aramaları sonucu bulundu
YEREL HABERLER Rize'de 3 gündür kayıp olan 30 keçiden 23'ü ...
Doğu Karadeniz´de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de, 4 ilde çıkan orman yangınları ...
Rize’nin 1000 yataklı şehir hastanesi 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine yapılacak Rize-Artvin Havalimanından sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek
YEREL HABERLER Rize’nin 1000 yataklı şehir hastanesi 300 dönümlük ...
Kayakçıların tercihi Alpler yerine Kaçkarlar oldu
YEREL HABERLER Kayakçıların tercihi Alpler yerine Kaçkarlar oldu