Karadeniz'de yaban hayvanları, kaçak avcıların hedefi oluyor



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz'de başta çengel boynuzlu dağ keçisi olmak üzere bazı türler, kaçak avcıların hedefi oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sıkı takibe aldığı kaçak avcılara göz açtırmıyor. Artvin'de keçi avlarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, 33 bin 482 lira ceza kesildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyüne dadanan kaçak avcılar da köylüleri canından bezdirdi.

Doğu Karadeniz'de çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı ve vaşak gibi türler, kaçak avcıların hedefi oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sıkı takibe aldığı kaçak avcılara göz açtırmıyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda saha denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, son olarak Artvin'de 2 kaçak avcıyı avladıkları yaban keçisi ile suçüstü yakaladı. Ortaköy Saçinka Devlet Avlağı sınırlarındaki arazide yakalanan kaçak avcılara 33 bin 482 lira para cezası uygulandı.

KÖYLÜLERİN KAÇAK AVCI TEPKİSİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde daha önce nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak türünün avlanması ile gündeme gelen Mollaveyis köyünde vatandaşlar, kaçak avcılardan dert yanıyor. Köylüler vaşağın ölü bulunduğu yere, `Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin´ hadisinin yazılı olduğu tabelayı köy meydanına asmıştı. Köy sakinleri kaçak avcıların durdurulmasını istiyor.

'KÖYE GELİP AVLANIYORLAR'

Mollaveyis köyünde oturan Ahmet Yılmaz, "Özellikle hafta sonları avcılar av köpekleri ile geliyorlar. Mahallelere, köylere 100200 metre mesafedeki ormanların içerisinde avlanıyorlar. Eskiden avcılık yapılırdı. Çünkü insanlar et bulamazdı, gider, avlanır ve et yenirdi. Şimdi neden avcılık yapılıyor anlayabilmiş değiliz. Hayvanların bütün yaşam alanlarını neredeyse kapladık, bir de avcılık yaparak onları öldürüyoruz. Avcılıkla ilgili çok daha hassas ve duyarlı olmalıyız" dedi.

'AVCILIKTA SINIR TANIMIYORLAR'

Ömer Çavuşoğlu da, "Avcılık yapılıyorsa devletin koyduğu kurallara uymak gerekiyor. Gerekli izin belgeleri olmalı. Biz zaten kaçak avcıları gördüğümüz zaman yetkililere bildiriyoruz. Çünkü bazı insanlar avcılıkta sınır tanımıyorlar. Öyle ki önceki yıl bölgemizde nadir görülen hayvanlardan vaşak öldürülmüştü. Bunun gibi artık nadir bulunan hayvanların, avlanması yasak hayvanların aslında bütün hayvanların öldürülmesi bizim canımızı acıtıyor" ifadelerini kullandı.

'SİLAH SESLERİ BİZİ ÜRKÜTÜYOR'

Birgül Orhan ise, "Nesli tükenmekte olan bir vaşak bölgemizde kaçak avcılar tarafından öldürüldü. Yasak avlanma sebebiyle değişik türlerde hayvanlar katlediliyor. Bu hayvanlar ekmek istemez, su istemez, neden öldürüyoruz. Avcılar kapılarımıza kadar geliyorlar neredeyse, mahallenin kenarında ormanlara kadar gelip, buralarda avcılık yapıyorlar. Silah sesleri bizi ürkütüyor. Avcıların gerekli hassasiyeti göstermesini umuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-01-15 08:11:38



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