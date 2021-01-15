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Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü

DHA

Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü


Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylaya gelen tatilciler, oluşan seyirlik manzarada, karın keyfini çıkarıp, yürüyüş yaptı.
Doğu Karadeniz´de hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimler yeniden karla kaplandı. Rize´nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası da yağan kardan nasiplenerek, beyaza büründü. Çam ağaçları ile kaplı yaylada seyirlik manzaralar oluştu. Yaylada gelen tatilciler, karın keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaptı, manzarada cep telefonu kamerasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yaylaya gelen Duygu Yılmaz, "Ayder Yaylası her zaman tercihimiz olmuştur. Çok güzel, özellikle kış mevsiminde karın yağmasıyla kartpostallık bir görüntü oluşuyor. Pandemiden önce çok daha eğlenceli ve renkli oluyordu. Tulumlar çalınıyor, ateş etrafında horonlar oynanıyordu. Pandemi dolayısıyla şu an bunlar yok ama en kısa zamanda olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Özlem Meral da, "Kar yağınca Ayder´e kaçtık. İyi ki de gelmişiz. Karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU
2021-01-15 13:32:38

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