Çaykur Rizespor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi



Selman KUTLU/RİZE (DHA) Çaykur Rizespor'da 2 futbolcu ve 1 yardımcı teknik ekip personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpte, Covid-19 testi pozitif olanların sayısı 5´e yükseldi.

Çaykur Rizespor'da sporcu, teknik heyet ve ilgili yöneticilere pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testi sonuçları açıklandı. 2 futbolcu ve 1 yardımcı teknik ekip personelinin tesitinin pozitif çıkmaıs ile kulüpte pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, "Kulübümüzün, Süper Lig´in 19. haftasında 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 16:00´da Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 2 futbolcumuz ve 1 yardımcı teknik ekip personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilenlerin sayısı 5´e yükselmiştir. Sporcularımız ve personelimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-01-16 10:24:52



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