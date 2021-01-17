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Kaçkarlar'da heliski heyecanı başladı

DHA

Kaçkarlar'da heliski heyecanı başladı


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize), (DHA) RİZE´de, her yıl 200 dolayında kayakçıyı ağırlayan Kaçkar Dağları´nda helikopterle kayak sporu heliski heyecanı başladı. Pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerinde helikopterle kayak sporuna ara verilince rotalarını çevirdikleri Türkiye´de Kaçkarlar´ın zirvesine ulaşan kafile, karla kaplı zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.
Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye´de ise Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı başladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde bu yıl helikopterle kayak sporuna ara verilince rota Türkiye´ye çevrildi. Her yıl 200 dolayında kayakçıyı ağırlayan Kaçkarlar için aralarında İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa ve Rusya´dan 350 sporcu rezervasyon yaptırdı. Alpler yerine Kaçkarları tercih eden ilk kayakçı kafilesi bölgeye ulaştı. Ruslardan oluşan ilk ekip sabah 2 helikopterle alınarak zirvelere bırakıldı. Sporcular, karla kaplı zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.
KAR KALİTESİ İÇİN KAÇKAR'I TERCİH EDİYOR
Dünyanın pek çok yerinde kaydığını ve Kaçkarlara ilk kez geldiğini söyleyen Rus kayakçı Petrov Kuznetsov, "Anlattıkları gibi bir kayak keyfi yaşadık. Sabah helikopterle Kaçkarların zirvesine çıktık. Kar kalitesinin en güzel olduğu yerlerden biri Kaçkarlar. Bir kaç farklı parkurda kaydık. Ekip de çok güzeldi. Bir hafta buradayız, farklı kulvarlarda adrenaline devam edeceğiz" dedi.
İsviçre´den gelen kayakçı George Robin de, "Daha önce defalarca geldim Kaçkarlara. Kar kalitesi çok güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz. Avrupa´ya da yakın olması burada kayağı bizlere cazip hale getiriyor. Gelen sporcular memnun ayrılıyorlar. Parkurlar fazlasıyla adrenalin sunuyor" diye konuştu.
'RUS KAYAKÇILARLA SEZONU AÇTIK'
Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ise, "Bugün itibari ile 2021 heliski sezonuna start verdik. Teknik ekip 1 haftadır dağlardaki direkleme, vericilerin yerleştirilmesi gibi altyapı çalışması yaptı. İlk grubumuz dün geldi. Rus ekip özel jetleri ile Trabzon'a geldi. Ayder´e transferlerini gerçekleştirdik ve bu sabah itibariyle sporlarını yapmaya başladılar. Kaçkarlar`da hayal ettikleri adrenalini bir hafta boyunca yaşayacaklar. Şu anda rezervasyonlarımız dolmuş durumda. 350 -400 civarında misafir ağırlayacağız. Mart ayı sonuna kadar devam edecek sezonun çok güzel geçmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-01-17 14:47:18

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