Erik Sabo, Çaykur Rizespor'da

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Çaykur Rizespor, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo ile 1.5 yıllık anlaştı.

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo, yarın Rize'ye gelecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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