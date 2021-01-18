Çaykur Rizespor, Erik Sabo´yu kadrosuna kattı

Selman KUTLU / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo, yarın Rize'ye gelecektir" denildi.
Erik Sabo´nun yarın Rize'ye gelerek Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılacak imza töreniyle resmi imzayı atması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman Kutlu
2021-01-18 20:57:12
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