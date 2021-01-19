Erik Sabo resmen Çaykur Rizespor'da

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Çaykur Rizespor prensipte anlaştığını duyurduğu Fatih Karagümrük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slovakya A milli orta saha oyuncusu Erik Sabo kendisini 1,5 sezon YeşilMavili renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sebo Çaykur Rizespor’da 52 numaralı formayı giyecek.

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