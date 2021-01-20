Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

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– Rize’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Rize’de saat 23.00 sularında başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Tüm sokakların beyaza büründüğü Rize’de Rize Belediyesi ekipleri karla mücadeleye başlarken ana caddelerde tuzlama çalışmaları yapıldı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise kar yağışını camlarından ve balkonlarından izlemek zorunda kaldı.

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