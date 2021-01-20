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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

RTEÜ'de `Tıpta Klinik Simülasyon´ için yerli sistem geliştirildi

DHA

RTEÜ'de `Tıpta Klinik Simülasyon´ için yerli sistem geliştirildi


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)TÜRKİYE´de sadece 5 tıp fakültesinde bulunan `klinik simülasyon eğitim merkezi' imkanlarına ulaşamayan öğrenciler için yola çıkan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi´nde (RTEÜ) bir grup öğrenci ve öğretim üyesi, yerli ve milli yazılımla simülasyon sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistem, öğrenciler gerçek hastalara ulaşmadan önce simülatör uygulamasıyla hata yaparak öğrenme imkanına sunacak.
Türkiye´de Klinik Simülasyon Merkezi bulunan ender üniversitelerden olan RTEÜ Tıp Fakültesi´nde öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu´nun `Tıpta simülasyon eğitiminde fırsat eşitliği´ düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulan ekip, yerli ve milli yazılımla simülasyon sistemi geliştirdi. Kurulumu maliyetli olduğu için Türkiye´deki 123 tıp fakültesinden sadece 5´inde bulunan simülasyon merkezlerindeki pahalı, karmaşık ve hantal mekanik tabanlı sistemler yerine geliştirilen sistemin, ekonomik ve kullanım kolaylığı ile sağlık eğitimi verilen tüm kurumlara ulaşması hedefleniyor. Bu sayede tıp eğitim alan öğrenciler, eğitimlerini, gerçek hastalara ulaşmadan önce simülatör uygulaması ile hata yaparak öğrenme imkanı bulacak.
SAĞLIKÇILARA DONANIMLI EĞİTİM FIRSATI
Research Innovation Simulation Education  (R.İ.S.E) teknoloji sistemi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ersen Beyatlı, Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Mahmutoğlu ve öğrenciler Ömer Ergin, Adnan Kocatürk, Muhammet Sergen Yılmaz  ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu tarafından geliştirildi. Yerli ve milli yazılımla üretilen sistem, tıp eğitiminde simülasyon yöntemleri kullanımını tüm hastanelerde mümkün kılacak. Mobil, kullanıcı dostu, makul fiyatlı ve eğitimcilerle öğrencilerin farklı kurumlarda da olsa iletişimine imkan veren yerli simülasyon sistemi ile sağlıkçılar daha donanımlı eğitim görecek.
`ÖĞRENCİLER HATALARINI MAKET ÜZERİNDE ÖĞRENEREK AZALTIYOR´
RTEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu, simülasyon eğitiminin öğrencilere ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anladığını ifade ederek "Türkiye'deki 123 tıp fakültesinden sadece 5 tanesinde simülasyon merkezi var. O zaman bunu neden tüm tıp fakültelerinde hatta sağlık fakültelerinde hayata geçiremeyiz diye baktığımızda tek sıkıntı maliyet olarak ortaya çıkıyor. Bir de simülasyonla ilgili olarak eğiticileri de eğitmenin çok zor olduğu gözümüze çarptı. Biz de simülasyon eğitimini daha kolaylaştırıcı, maliyeti daha düşük ve tamamen yerli ve milli bir ürün üretmek için çalışmalara başladık. Şu anda piyasada bulunan ürünlerin hepsi yurt dışında getirilmiş ve çok pahalı ürünler ve kullanım süreçleri de çok zor. Biz mevcut simülasyon tekniklerinden farklı olarak maketin içini simülatör sensörleri ile zenginleştirmek yerine, dışarıdaki ürünlere yazılım tabanlı çözümler geliştirip, bu sayede ürünün fiyatına düşürebiliyoruz. 6 aydır devam ettirdiğimiz çalışmalar sonucunda şu anda ürünümüzü hazırladık, kullanılır hale geldi. Bilimsel olarak biliyoruz ki bu eğitim modeli eğitime eklendiği zaman öğrenciler daha kolay hatırlıyorlar, becerileri daha iyi gelişiyor, medikal hataları maket üzerinde öğrenerek azaltıyorlar" dedi.
`MAKETLERİ YAZILIM ENTEGRASYONU İLE AKILLI HALE GETİRİYORUZ´
Sistemin yazılımını hazırlayan ekipte yer alan Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ömer Ergin "Yaptığımız sistemle her yerde bulunabilen bir maketi, yazılım entegrasyonu ile akıllı hale getiriyoruz. Maketin hayati değerlerini ekran üzerinde simüle ediyoruz. Maketin üzerine yerleştirilen okuyucularla ekrandaki hayati değerleri, geliştirdiğimiz elektronik stetoskopla dinleyebiliyoruz. Bu sayede öğrenciler daha gerçekçi bir eğitim alma imkânına sahip oluyor" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-01-20 11:32:36

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