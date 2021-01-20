Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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– Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah, 18 yayı üzerine gelip uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada sağ kanattan Pawel Olkowski’nin yaptığı ortada, boşta kalan topa Gaziantep hücumcuları müdahale edemeyince savunma bu tehlikeyi uzaklaştırdı.

42. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Andrade’nin ortasını göğsüyle yumuşatan Doğan Erdoğan topu Skoda’nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda ev sahibi ekip öne geçti. 10



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre xx, Mustafa Sönmez xx

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Onur xx, Selim Ay xx, Talbi xx, Melnjak xx, Donsah xx, Abdullah xxx, Samudio xx, Andrade xxx, Doğan xxx, Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Murat Sağlam, Dimitrios Chatziisaias, Alberk, Erik Sabo, Dusan Jovancic, Michalak, Mithat, Kemal

Teknik Sorumlu: Ersin Aka

Gaziantep FK: Günay x, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Alin Tosca x, Güray Vural x, Pawel Olkowski x, Zvonimir Kozulj x, Kevin Mirallas xx (Furkan Soyalp dk. 30 x), Kenan Özer xx, Alexandru Maxim x, Muhammet Demir xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ulaş Zengin, Abdul Tetteh, Andre Sousa, Mirza Cihan, Enver Cenk Şahin, Andre Ribeiro, Nouha Dicko

Teknik Sorumlu: Erdal Güneş

Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Abdullah (Çaykur Rizespor)

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