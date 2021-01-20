Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

İHA

Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

– Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar
31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah, 18 yayı üzerine gelip uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
31. dakikada sağ kanattan Pawel Olkowski’nin yaptığı ortada, boşta kalan topa Gaziantep hücumcuları müdahale edemeyince savunma bu tehlikeyi uzaklaştırdı.
42. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Andrade’nin ortasını göğsüyle yumuşatan Doğan Erdoğan topu Skoda’nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda ev sahibi ekip öne geçti. 10

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre xx, Mustafa Sönmez xx
Çaykur Rizespor: Zafer xx, Onur xx, Selim Ay xx, Talbi xx, Melnjak xx, Donsah xx, Abdullah xxx, Samudio xx, Andrade xxx, Doğan xxx, Skoda xxx
Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Murat Sağlam, Dimitrios Chatziisaias, Alberk, Erik Sabo, Dusan Jovancic, Michalak, Mithat, Kemal
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Gaziantep FK: Günay x, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Alin Tosca x, Güray Vural x, Pawel Olkowski x, Zvonimir Kozulj x, Kevin Mirallas xx (Furkan Soyalp dk. 30 x), Kenan Özer xx, Alexandru Maxim x, Muhammet Demir xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ulaş Zengin, Abdul Tetteh, Andre Sousa, Mirza Cihan, Enver Cenk Şahin, Andre Ribeiro, Nouha Dicko
Teknik Sorumlu: Erdal Güneş
Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Abdullah (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
RTEÜ'de `Tıpta Klinik Simülasyon´ için yerli sistem geliştirildi
YEREL HABERLER RTEÜ'de `Tıpta Klinik Simülasyon´ için yerli sistem ...
Rize'de 81 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize'de 81 köy yolu ulaşıma kapandı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza ...
Erik Sabo resmen Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Erik Sabo resmen Çaykur Rizespor'da
Stjepan Tomas ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı
YEREL HABERLER Stjepan Tomas ile yollar karşılıklı anlaşılarak ...
Çaykur Rizespor, Erik Sabo´yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Erik Sabo´yu kadrosuna kattı
Erik Sabo, Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Erik Sabo, Çaykur Rizespor'da
Karın keyfini böyle çıkardılar Rize’de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrel ve tahta ile kayarak doyasıya yaşadılar
YEREL HABERLER Karın keyfini böyle çıkardılar Rize’de vatandaşlar ...
Ayder Yaylası beyaza büründü Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Ayder Yaylası beyaza büründü Ayder Yaylası'nda ...