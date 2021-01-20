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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

İHA

Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

– Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Gaziantep FK’yı 30 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında top ceza sahası içerisinde Djilobodji’nin koluna çarpması sonucu Hakem Halis Özkahya VAR odası ile görüşerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Skoda’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 20
77. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Michalak topla beraber ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada, Kaleci Günay’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya VAR odası ile görüşerek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 30

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre xx, Mustafa Sönmez xx
Çaykur Rizespor: Zafer xx, Onur xx, Selim Ay xx, Talbi xx, Melnjak xx, Donsah xx, Abdullah xxx, Samudio xxx (Dusan Jovancic dk. 90 ?), Andrade xxx (Michalak dk. 64 xx), Doğan xxx (Erik Sabo dk. 78 x), Skoda xxx (Kemal dk. 90 ?)
Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Murat Sağlam, Dimitrios Chatziisaias, Alberk, Mithat
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Gaziantep FK: Günay x, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Alin Tosca x, Güray Vural x (Junior Morais dk. 78 x), Pawel Olkowski x, Zvonimir Kozulj x (Andre Ribeiro dk. 78 x), Kevin Mirallas xx (Furkan Soyalp dk. 30 x), Kenan Özer xx (Andre Sousa dk. 58 x), Alexandru Maxim x (Nouha Dicko dk. 58 x), Muhammet Demir xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Tetteh, Mirza Cihan, Enver Cenk Şahin
Teknik Sorumlu: Erdal Güneş
Goller: Skoda (dk. 42, 53) Samudio (dk. 77) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Abdullah (Çaykur Rizespor), Junior Morais (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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